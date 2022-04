Inter, Inzaghi ha annunciato un vice Brozovic: c'è il nome

Inter, nel corso della conferenza stampa pre-derby il tecnico Simone Inzaghi ha annunciato l'arrivo in estate di un vice Brozovic.

La squadra ha enormemente risentito dell'assenza del croato nelle occasioni in cui non è stato disponibile. Contro Sassuolo, Torino e Fiorentina non è arrivata neppure una vittoria, e appena due sono stati i punti conquistati. Nessuno dei giocatori provati in quella posizione (Barella, Calhanoglu e Vecino) si sono mostrati all'altezza. Per questo si è resa evidente la necessità di reperire sul mercato un giocatore con determinate caratteristiche che sappia far rifiatare il regista. Stando alla redazione di Tuttosport il nome sarebbe quello di Dani Ceballos del Real Madrid.

Il centrocampista si è reso protagonista di due stagioni buone all'Arsenal, ma ora a Madrid sta trovando pochisismo spazio, visto anche che è stato vittima di qualche infortunio. "Il rilancio a Milano è una soluzione che intriga sia il giocatore che l’Inter, alla ricerca di un centrocampista che possa, nell’emergenza, rimpiazzare Brozovic. Fra i giocatori in uscita da Madrid c’è anche Luka Jovic, vecchia conoscenza dell’Inter. L’attaccante serbo lontano da Francoforte non è riuscito a ripetersi, ha il contratto fino al 2025 e la società nerazzurra, qualora non riuscisse a raggiungere obiettivi primari - Scamacca o Thuram -, potrebbe anche provare a strapparlo in prestito".