Inter, Inzaghi e l'attacco: scelta improvvisa. Non gioca Sensi

L'Inter farà visita alle 12.30 alla Sampdoria. Una sfida da vincere, per proseguire il percorso di vittorie sviluppato fin qui. Non sarà una gara semplice, e anche i giorni di avvicinamento alla partita contro i blucerchiati di D'Aversa hanno regalato più di qualche grattacapo ad Inzaghi in termini di rientro in extremis dei nazionali e infortuni. Ieri, ad esempio, non è stato convocato Bastoni (l'Inter è arrabbiata, scopri perché). Una notizia che non ci voleva e che priverà l'Inter di uno dei suoi tre titolari in difesa.

E in attacco? La corsa per la maglia al fianco di Edin Dzeko ha un vincitore per Tuttosport. Stando al quotidiano torinese, infatti, Inzaghi sceglierà comunque Lautaro Martinez, nonostante gli impegni che hanno certamente impegnato, e forse affaticato, il Toro. Lautaro resta comunque decisivo per quest'Inter. Ecco perché Inzaghi avrebbe alla fine optato per lui dopo che per giorni aveva pensato all'inserimento di Sensi in funzione di elastico fra centrocampo e attacco.

Inzaghi vuole più certezze possibili, e non lasciare nulla al caso. L'altro argentino, Joaquin Correa, entrerà nella ripresa come nel precedente turno contro l'Hellas Verona. Il Tucu è inteso come uomo in grado di spaccare le partite e tornerà utile così come il connazionale. E sempre Tuttosport rimarca l'estate del Toro, che ha vantato estimatori: dal Real all'Atletico. L'Inter ha confermato Lautaro con convinzione e oggi potrà contare sul suo talento per far male alla difesa della Samp.