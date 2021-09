Inter, Inzaghi e il dato da sballo. Formazione? Pronte due armi

INTER - I nerazzurri sono pronti a ripartire. Sta per finire, infatti, la sosta per le Nazionali e, per gli uomini di Inzaghi, sarà già tempo di correre tra campionato e Champions. C'è un dato che lascia ben sperare: nessuno come Inzaghi dopo le soste. Spiega La Gazzetta dello Sport: "Ad alimentare i sogni di fuga del tecnico c’è la storia della sua carriera: da quando Simone allena in Serie A, nessun tecnico ha fatto meglio di lui nel bilancio complessivo delle prime partite post sosta. Inzaghi vanta 11 vittorie in 18 precedenti, con 4 pareggi e soltanto tre sconfitte. In più, 35 reti all’attivo contro le 21 subite".

Insomma, Inzaghi conosce i codici di riavviamento. E l'Inter spera di poter sfruttare le doti del suo nuovo tecnico. "Simone è uno specialista delle ripartenze e anche se gli argentini Lautaro e Correa rientreranno appena 36 ore prima della sfida contro la Samp, ha già chiaro in mente il piano per sbancare Marassi. La rosa adesso è profonda e i ricambi tutti di qualità. E poi c’è un’arma segreta da non sottovalutare: Inzaghi ha ritrovato il vero Vidal, perfetto nel suo nuovo ruolo di primo innesto in mediana. Una specie di sesto uomo del basket, di quelli che fanno la differenza", l'analisi del quotidiano. Vidal, protagonista nelle scorse ore, di un nostro approfondimento (clicca qui).

Un'altra arma per l'Inter arriva, invece, dalle corsie laterali... "Dumfries è pronto ad affrontare e vincere: con l’Olanda è tornato a giocare titolare, dimostrando di aver ritrovato la condizione migliore e la sua consueta straripante potenza fisica. Inzaghi ora ha l’arma in più per tentare il primo strappo al campionato e sognare una grande notte di Champions contro il Real".