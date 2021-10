Inter, Inzaghi è arrabbiato. Col Real è già polemica: il grosso problema

Inter, è scoppiato il caso Nazionali. E Inzaghi non è contento.

Il mister nerazzurro è contrariato per gli ennesimi rientri in extremis dal Sudamerica, che hanno impedito la preparazione serena della sfida di questo pomeriggio (sabato 16 ottobre, ndr) contro la Lazio (leggi le probabili formazioni). Ma cosa è avvenuto nelle scorse ore? La Gazzetta dello Sport ricostruisce: "Un venerdì di vigilia, con un occhio al campo e un altro al traffico aereo: di questi tempi non si studiano solo i rivali, ma pure le coincidenze internazionali o i possibili ritardi seminati lungo il percorso. Così ieri Simone Inzaghi ha guardato i cieli e poi ha aspettato con ansia fino a tarda sera il ritorno del figliol prodigo Lautaro".

Oltre al Toro, sono sbarcati a Milano pure il connazionale Correa e l'uruguayano Vecino. Il punto è che altrove, in Spagna, i club impegnati in Champions non giocheranno questo weekend. Una disparità, che vede il Real Madrid protagonista, e che fa storcere inevitabilmente il naso. "La differenza con i nerazzurri è evidente - rimarca il quotidiano - come il rischio di modificare la corsa europea. Sul tema, con il solito garbo della casa ma con decisione, è intervenuto Inzaghi in persona nella conferenza pre Lazio: «In Liga sono stati bravi a rinviare le partite, ma è un discorso che andava affrontato a inizio stagione...». Come dire, la frittata è ormai fatta". Ma c'è di più. Inzaghi dovrà addirittura rinunciare ai cileni Vidal e Sanchez, ancor più provati dal lungo viaggio e con tempi ancor più ristretti di reintegro col gruppo, non convocati, perciò, in vista della gara coi biancocelesti.

Resta il rammarico, spiegato così dal giornale: "Carlo Ancelotti, che contende a Simone il passaggio del turno in Champions, non ha questi problemi con la propria stellina di ritorno dal Brasile: Vinicius può riposare (a differenza di Lautaro) grazie al tattico rinvio in campionato, la priorità per lui è soltanto il ritorno in Coppa. La sosta della nazionale, invece, ha lasciato a Inzaghi un comprensibile, minimo stato di preoccupazione". Leggi la nostra analisi sul futuro del cammino nerazzurro in Champions, clicca qui.