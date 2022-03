Inter, Inzaghi con il fiato sospeso per De Vrij e Brozovic. Il punto

Inter, nella serata di ieri, nonostante il mancato superamento del turno, sono arrivate tante note positive.

Oltre queste però c'è stato anche qualche elemento che porta preoccupazione. Due sono stati infatti i giocatori che hanno dovuto lasciare il match a causa di problemi fisici. Stefan De Vrij non è rientrato in campo nel secondo tempo, lasciando il posto a Danilo D'Ambrosio, mentre Marcelo Brozovic ha dato forfait a metà del secondo tempo. Il croato ha provato a restare in campo quando ha accusato problemi, salvo poi essere costretto ad alzare bandiera bianca subito dopo. Inutile dire che Simone Inzaghi è con il fiato sospeso per le condizioni dei suoi due giocatori. Ora la testa sarà rivolta solo al campionato, dove ad attendere i nerazzurri c'è un trittico importante. Il prossimo avversario sarà il Torino di Juric, poi la Fiorentina ed infine la Juventus. Inutile dire che sarà fondamentale avere la rosa al meglio.

La Gazzetta dello Sport ha fatto il punto sulle condizioni dei due infortunati. Per quanto riguarda il centrocampista "le sue condizioni verranno valutate nelle prossime ore, ma è chiaro che qualsiasi smorfia di Brozo porta il mondo Inter a trattenere il fiato per l’angoscia. Inzaghi incrocia le dita e spera già oggi di ricevere buone notizie. Domenica c’è la delicata trasferta in casa del Torino, l’Inter non può permettersi di perdere altri punti". Situazione simile per quanto riguarda De Vrij "anche per lui saranno importanti le prossime 36/48 ore per capire l’entità del problema, ma se non altro in quella posizione l’Inter sembra più attrezzata per sopperire a una eventuale assenza. Ovvio che Inzaghi spera di averli entrambi per domenica".