Inter, Inzaghi blinda un big che dovrebbe rinnovare in estate

Inter, Inzaghi in questa prima fase della sua nuova avventura in nerazzurro si sta concentrando sulla valutazione della rosa. Il nuovo allenatore in particolare, secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, avrebbe individuato in Marcelo Brozovic un elemento imprescindibile per la sua squadra.

Il croato, per questa ragione, non verrà ceduto, e anzi, dovrebbero iniziare a breve le trattative per il rinnovo del contratto, che scade nel 2022. Il centrocampista sa che si trova nella fase quasi finale della sua carriera, e vorrebbe un contratto sulle cifre di Calhanoglu.

Secondo il quotidiano romano l'accordo potrebbe arrivare già entro l'estate.