Inter, Inzaghi aveva un piano per Eriksen. Ora c'è Calha: l'idea sul turco

"Inzaghi immaginava già di liberare la creatività di Eriksen, quella che a lungo era rimasta intrappolata nei lacci del contismo".

La Gazzetta dello Sport rimarca oggi le intenzioni di Simone Inzaghi. Quelle oramai riposte (temporaneamente?) nel cassetto, come nel caso del danese. Ma anche le velleità assolutamente attuabili su chi c'è e ci sarà.

"Hakan Calhanoglu è stato il colpo a sorpresa che ha tamponato l’emorragia e ora l’inserimento del turco è una delle partite più delicate: l’ex Milan è tanto talentuoso quanto volubile, ma Simone da tempo stravede per lui. Vuole toccare le corde giuste per trasformarlo in un’arma impropria. Calha deve far crescere l’apporto realizzativo della mediana. Come da stessa ammissione del tecnico durante la presentazione, potrebbe essere qualcosa di molto simile a ciò che fu il Luis Alberto laziale", la ricostruzione del giornale.