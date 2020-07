Inter, intrigo attaccanti: Cavani alla Roma porta Dzeko in nerazzurro?

Inter, continua la ricerca di un attaccante che possa ricoprire il ruolo di vice Lukaku per la prossima stagione. Un nome che piaceva molto era quello di Cavani, che però sembra tramontato. Sull'ormai ex PSg ci sarebbe la Roma, che ha avuto qualche contatto, come scritto dal Corriere dello Sport.

La trattativa sembra essere molto difficile, sia per i costi del cartellino sia per il fatto che l'attacco sarebbe in sovra numero. Per far spazio all'uruguaiano dovrebbe partire Dzeko, che al momento percepisce 7,5 milioni di euro.

Una svolta potrebbe esserci se il bosniaco raggiungesse, dopo diversi anni di tentativi, Antonio Conte. Lo scenario sembra possibile, ma come scrive il quotidiano romano al momento sarebbe davvero improbabile.