Inter, inizia la mini-maratona: in palio il tanto ambito premio

Mini-maratona o meglio uno sprint. È questo ciò che attende l'Inter in queste ultime giornate di campionato. In arrivo, partendo con il Verona domani pomeriggio, ci sono tre match che potrebbero significare il coronamento del sogno. Un mini-ciclo nerazzurro di tre match come riporta stamani la Gazzetta dello Sport.

Stando a quanto riferisce la rosea mister Conte sa che questa tre partite - in ordine: Verona, Crotone e Sampdoria - possono significare moltissimo per i nerazzurri e quindi è pronto ad affrontarle con la massima concentrazione e con la rosa migliore: "Il tecnico salentino punti forte sui calciatori chiave come Nicolò Barella, Lautaro Martinez e Romelu Lukaku".

Questi tre, uniti alla line difensiva inamovibile e all'apporto di Brozovic in mediana, rappresentano gli uomini di fiducia del mister che è dunque pronto per queste "tre giornate" come riporta il quotidiano: "Contro Verona, Crotone e Sampdoria saranno le “tre giornate dell’Inter”. Un mini-ciclo che può portare all’aritmetica certezza dello scudetto, da affrontare con la fame dei giorni migliori e maggior leggerezza delle ultime uscite". Un appunto quest'ultimo da non sottovalutare. Ci vorrà la migliore Inter grintosa ed affamata perché gli avversari sono ostici e stanno ancora lottando per i loro rispettivi obiettivi stagionali.