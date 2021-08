Inter, inizia l'era Dzeko. Diverso da Lukaku: come cambierà il gioco ora

Inter, inizia l'era Dzeko. Il centravanti bosniaco è atterrato, ieri, sul pianeta nerazzurro. Un acquisto utile e importante per colmare il vuoto lasciato da Romelu Lukaku. Ma come cambierà, ora, il gioco dell'Inter? La Gazzetta dello Sport rimarca le differenze di attitudine fra il neo centravanti nerazzurro, reduce dalla lunga esperienza a Roma, e il belga - in proncinto di essere ufficializzato dal Chelsea.

Circa Dzeko, il quotidiano scrive... "Con Simone Inzaghi c’è stata una lunga conversazione, tra privato e tattica: inizia una era nuova era in cui proprio Dzeko è la chiave di accensione. Tutto il gioco è destinato a sgorgare in maniera differente anche grazie al bosniaco. Il nuovo 9 sfrutterà le caratteristiche che lo avvicinano a Romelu (stazza per giocare spalle alla porta, centimetri per il gioco aereo) e aggiungerà il senso del gioco che possiede in dosi maggiori rispetto al suo predecessore. Insomma, Edin sa aggredire la porta con la stessa facilità con cui regala cioccolatini ai compagni".

Nel dettaglio... "Se Lukaku spesso finiva per allargare la posizione di partenza - preferibilmente sulla destra, per accentrarsi e concludere -,diversa sarà la posizione di partenza del bosniaco, che ama piantare le tende al centro del campo e da lì smistare sulle fasce".

Nuove idee dunque, per un'Inter che vuol continuare a lottare ai massimi livelli. A Dzeko l'arduo compito di sostituire Lukaku, ma non gli manca certo l'esperienza, né la duttilità in campo.