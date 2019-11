Inter, infortunio Sensi: stabilita la data del rientro definitivo del giocatore

L'Inter è ancora alle prese con l'infortunio di Sensi. Il giocatore sembrava recuperato, tanto da essere stato schierato nella gara di Champions contro il Borussia Dortmund.

L'ex Sassuolo però è stato tenuto fuori dai convocati per la gara di sabato contro il Verona, perché non ritenuto pronto al 100%. conte ha preferito cautelarsi, per non rischiare ricadute.

Il Corriere dello Sport ha svelato questa mattina quello che dovrebbe essere la strategia per il rientro del centrocampista. L'intenzione sarebbe quella di fargli giocare uno spezzone nel match di campionato contro il Torino, per poi dargli maggiore spazio nella delicatissima gara di Champions League di Praga.