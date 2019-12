Inter, infortunio Sensi: nuovi sviluppi. Cambia la data del rientro?

Continua a tenere banco in casa Inter la questione legata a Stefano Sensi ed al suo infortunio, che ne ha posticipato il rientro al 2020. Il centrocampista si è fermato nel corso della settima giornata, durante la gara contro la Juventus.

Da li in poi l'ex Sassuolo si è rivisto in uno spezzone del match contro il Borussia Dortmund, ma in quell'occasione ha avvertito un nuovo fastidio. Il rientro, dopo il consulto di questi giorni avvenuto in Germania, è stato fissato per il 2020.

Tuttavia, stando alla Gazzetta dello Sport, Sensi volerà di nuovo a Monaco di Baviera la settimana prossima. Al momento non sono previste anticipazioni sulla data del ritorno in campo, ma come riporta la rosea non sono esclusi miglioramenti imprevisti che potrebbero portare ad un recupero anticipato.