Inter, infortunio Barella, fissata la data del rientro in campo

Nella giornata di ieri è stato diramato un comunicato stampa da parte della società nerazzurra, nel quale si spiegava che l'intervento a Barella è perfettamente riuscito.

La Gazzetta dello Sport questa mattina ha riportato la notizia inerente ai tempi di recupero del centrocampista ex Cagliari, che nei prossimi giorni inizierà il percorso di riabilitazione.

Come riportato dalla rosea Barella dovrebbe essere pronto per il primo match del 2020, che si disputerà il 6 gennaio. In quel turno di campionato l'Inter dovrà vedersela con il Napoli.