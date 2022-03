Inter, individuato il vice-Barella. Intanto Vidal si sfoga sui social

L'Inter si interroga sul suo centrocampo. Nel frattempo, Vidal si sfoga.

Da La Gazzetta dello Sport, oggi 3 marzo, il punto sullo stato del reparto mediano nerazzurro dove anche Barella ora è in affanno. Sembrava impossibile viste le doti da vero maratoneta del centrocampista azzurro, ma oggi l'ex Cagliari sembra soffrire al pari dei suoi compagni. Il quotidiano milanese riflette sul calo, e rimarca la mancanza di alternative.

Un peccato originale quello di non aver pensato ad un vice-Barella che, però, dalla prossima estate potrebbe avere le sembianze talentuose di Frattesi. "Il nome di Davide Frattesi non circola a caso anche se non sarà semplice andare a dama con il Sassuolo", la ricostruzione. Frattesi potrebbe essere l'antidoto giusto nelle rotazioni di un reparto che sembra aver bisogno di forze fresche.

Barella, intanto, dovrà tonare a ritmi top con la Salernitana, mentre salterà la sfida di ritorno col Liverpool per effetto della seconda giornata di squalifica incassata in Champions League.

Extra-campo si è fatto notare Vidal. Su Instagram, durante una diretta, lo sfogo del cileno riportato dal giornale in merito alle accuse sul suo rendimento: "Mamma mia! Se vincessero quello che ho vinto io... Sono delle m..., non sono mai stati allo stadio e parlano qui. E hanno una faccia da pagliacci", il virgolettato. Un'esternazione che ha fatto rumore.