Inter, individuato il problema. Conte alle prese con il solito difetto

Inter, non un periodo felice per la squadra nerazzurra, in crisi di risultati, visto che nelle ultime gare è riuscita a vincere solo il Genoa. Bottino magro invece con Lazio, Borussia e Shathkar. Sconfitta addirittura con il Milan.

E la Gazzetta dello Sport, nell'analizzare questo momento, ha posto l'attenzione su quello che potrebbe essere il vero problema della squadra. A questa Inter infatti manca senza dubbio il killer instinct. Questo problema accompagna da tempo la squadra di Conte, e i numeri di ieri non mentono.

10 tiri in porta contro 3 subiti. La solidità difensiva non è quindi un problema, mentre la fase di finalizzazione si. 9 dei 10 tiri addirittura da dentro l'area di rigore. Film già visto, continua la Gds, nelle gare co Lazio, Milan e Borussia.