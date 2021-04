Inter, incontro tra la dirigenza nerazzurra. Ecco cosa è emerso

Inter, Zhang giovedì ha fatto il suo rientro in Italia per assistere la squadra nella fase finale della stagione e festeggiare lo scudetto. Il presidente mancava da quasi 8 mesi, e nella sua agenda ci sono diversi appuntamenti importanti.

In primis ci sarà l'incontro con i fondi interessati ad erogare il prestito alla società, e poi quello con la dirigenza per dettare le linee guide in vista del prossimo anno. Stando a quanto riportato dalla Gazzetta dello Sport ci sarebbe stato un faccia a faccia tra Antonello, Ceo corporate del club, e Marotta.

Nel dialogo è stata ribadita in maniera importante la volontà della proprietà cinese di restare alla guida dell'Inter. Domani Zhang incontrerà la squadra nel corso dell'allenamento.