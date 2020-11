Inter, in vista del Borussia Conte cambia il centrocampo. La probabile

Inter, domani sera sarà la sera della verità per i nerazzurri e per il loro cammino in Champions. Si tratta di un'autentica ultima spiaggia per la squadra di Conte, che dovrà vincerle entrambe e sperare in una vittoria del Real contro i tedeschi per poter passare il turno. Il match arriva in un momento particolare.

La squadra ha reagito in occasione del match delicato con il Sassuolo, ma dovrà fare a meno di Vidal, squalificato. Ecco perché Conte sarà costretto a ridisegnare il centrocampo. L'ipotesi più probabile è quella che vede Brozovic, finalmente negativo al Covid, accanto a Gagliardini e Barella, per una mediana mai vista in questa stagione.

Le alternative sarebbero Eriksen e Sensi, che però nelle ultime partite hanno collezionato pochi minuti. Sulle fasce spazio ad Hakimi e Young. Difesa e attacco con i titolarissimi. De Vrij Bastoni e Skriniar dietro, Lukaku e Lautaro in avanti.