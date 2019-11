Inter, in trasferta solo successi: nessuno in Italia come i nerazzurri

L'edizione odierna de Il Corriere dello Sport, analizza l'impressionante ruolino di marcia dell'Inter di Antonio Conte in trasferta. "In Inghilterra il Liverpool ha sporcato il suo ruolino di marcia lontano da Anfield pareggiando due settimane fa sul campo dello United e adesso ha 4 successi e 1 pari.

In Spagna il Barcellona implacabile tra le mura amiche (5 affermazioni su 5), è stato battuto a Bilbao e a Granada ed è stato fermato sul pari a Pamplona dall’Osasuna; in Germania la capolista Borussia Mönchengladbach ha perso a Dortmund, mentre le inseguitrici, Wolfsburg e Bayern Monaco, hanno pareggiato 2 volte a testa. In Francia il rullo compressore Psg è andato fuori strada a Rennes e ieri sera a Digione.

Chi sono le uniche squadre del Vecchio Continente che in trasferta hanno solo vinto? Il Bruges, capolista in Belgio, è un caso singolare: tra le mura amiche ha all’attivo 3 vittorie e 3 pareggi, mentre lontano dal proprio pubblico ha ottenuto 6 successi su 6, grazie a 15 reti segnate e una sola subita. Un cammino impressionante.

In Portogallo invece un record immacolato lo ha il Benfica che ha perso l’unico incontro sui 9 disputati al Da Luz contro il Porto, ma che fuori ha piazzato un 4 su 4 che gli sta garantendo il primato in classifica".