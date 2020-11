Inter, in dubbio un giocatore rientrato in anticipo dalla nazionale

Inter, la pausa delle nazionali porta qualche preoccupazione al tecnico nerazzurro Antonio Conte, che si trova a dover fronteggiare qualche situazione spinosa. In attesa da capire le condizioni di Hakimi si va verso l'esclusione di Kolarov nella prossima partita.

Il serbo è partito per il ritiro con la Serbia non al meglio, tanto che non ha preso parte allo spareggio con la Scozia. Il giocatore poi, scrive il Corriere dello sport, è rientrato da due giorni a Milano. Secondo il quotidiano romano, vista la situazione, si va verso l'esclusione, visto che poi, dopo il match di campionato, ci sarà la sfida di Champions contro il Real Madrid.

Al suo posto sembra essere pronto Ranocchia. Inoltre ci sarà da fare i conti anche con la situazione relativa a Brozovic, che è risultato positivo al Covid.