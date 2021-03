Inter, in Cina parlano di una fortissima crisi economica di Suning

Inter, la tranquillità non sembra essere la benvenuta in casa nerazzurra. Negli ultimi mesi si è vissuta una crisi societaria che sembrava essere vicina alla risoluzione grazie al prestito ponte che Suning sta negoziando con Fortress. In più si sta vivendo l'emergenza dovuto al Covid che si è trasformata in caos legato alle nazionali.

E in questo contesto il Corriere dello Sport ha lanciato un nuovo allarme, ripreso da una notizia che circola in Cina. Suning starebbe vivendo una forte crisi economica.

«Cos'altro dovrà vendere adesso Suning?». Questo il titolo di copertina dell'ultimo numero del magazine economico cinese, ma in lingua inglese, “Caixin”. L'immagine associata è quella di un leoncino giallo, storico simbolo di Suning, con appeso un cartellino “Sale”, ovvero “In vendita”. L'articolo collegato è un'approfondita analisi della situazione attuale del gruppo di Nanchino, che ha come incipit: «Suning non è ancora al sicuro», citando quanto dichiarato da un investitore molto vicino alla compagnia di proprietà della famiglia Zhang, che ha appena ceduto quote (per una complessiva maggioranza relativa) di Suning.com a due società di Shenzen, possedute dal governo di Pechino. L'incasso è stato di 2,3 miliardi di dollari, ma, evidentemente, non è stato sufficiente per risolvere la grave crisi di liquidità che sta attraversando il gruppo e che si sta riflettendo anche sull'Inter".