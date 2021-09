Inter, in Champions una sola strada per evitare la sorte degli ultimi 3 anni

Il pareggio di ieri sera per 0 a 0 contro lo Shakthar ha rievocato l'incubo di quanto accaduto circa 12 mesi fa.

In quell'occasione gli ucraini hanno condannato i nerazzurri al quarto posto del girone, impedendo, per il terzo anno consecutivo, l'accesso agli ottavi di finale. Ora gli uomini di Inzaghi, con un punto in due match, si ritrovano di nuovo invischiati in acque torbide. Il tutto complicato dal cammino straordinario che finora sta facendo lo Sheriff (a punteggio pieno). E allora, scrive Tuttosport, c'è solo una strada per evitare lo scenario peggiore.

I nerazzurri infatti dovranno fare sei punti nelle prossime due partite contro i moldavi, e poi battere la squadra di Roberto De Zerbi nel ritorno a Milano. In questo modo, mettendo in cassaforte 9 preziosi punti, si arriverebbe a quota 10, e questo renderebbe inutile l'ultimo turno del girone, in cui l'Inter sarà attesa al Santiago Bernabeu. Se ciò si realizzasse non sarebbe necessario giocarsi tutto nell'ultima giornata, come già accaduto nelle ultime tre stagioni. PSV, Barcellona e Shakthar hanno già spezzato i sogni nerazzurri, e l'obiettivo ora è quella di non dare la stessa chance ad Ancelotti.