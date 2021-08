Inter, in attacco ora un solo obiettivo. E si lavora su un colpo per gennaio

Inter, continua il lavoro di Marotta finalizzato a regalare a Simone Inzaghi un nuovo attaccante, dopo l'arrivo di Dzeko dalla Roma. Stando a Tuttosport al momento il nome caldo è sempre quello di Correa. Il giocatore della Lazio è in uscita, e il tecnico nerazzurro lo apprezza particolarmente. La stima, inoltre, è reciproca, in quanto l'attaccante gradirebbe molto il ricongiungimento con il suo allenatore delle ultime stagioni (ha già rifiutato le soluzioni inglesi).

Inoltre c'è un altro fattore da tenere in considerazione. La concorrenza infatti si è eliminata autonomamente. Thuram infatti è alle prese con un infortunio che lo terrà fuori dai giochi almeno per tutto settembre. Per Zapata l'Atalanta chiede moltissimo, e sembra da escludersi un ritorno di fiamma in questo senso. Correa è dunque l'unico nome papabile, con Belotti e Scamacca alternative.

Il primo ha un prezzo (30 milioni) in linea con il budget dell'Inter. Il secondo è un pupillo di marotta, e potrebbe arrivare on la formula del prestito con diritto di riscatto. C'è poi Insigne, ma, secondo il quotidiano romano, l'obiettivo sarebbe quello di prenderlo a parametro zero, o in alternativa a gennaio ad una cifra molto bassa. Al momento infatti, il giocatore campione d'Europa non sembra intenzionato a rinnovare con il Napoli.