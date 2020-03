Inter, in arrivo una stoccata a Zhang: coinvolta pure la società

Le polemiche non si placano. Steven Zhang rischia una stoccata pesantissima in seguito alle parole rivolte al presidente della Lega Serie A Dal Pino qualche giorno fa sui social. Il giovane patron del club nerazzurro adesso è nei guai, nonostante la precisazione su quanto dichiarato in merito alla diatriba con le istituzioni per il rinvio di Juventus-Inter. Il match si giocherà domani alle ore 20:45, ma gli animi sono sempre bollenti. Il clima pre derby d'Italia torna a farsi pesante.



Secondo quanto riferito dall'edizione odierna del Corriere dello Sport Zhang rischerebbe una multa di 50mila euro, più una querela e un'inibizione. Nella vicenda coinvolta anche l'Inter che potrebbe subire un provvedimento pesantissimo a causa della girandola di schermaglie attivata nei giorni antecedenti alla decisione della Lega di far giocare l'incontro domani a porte chiuse. Nonostante questo il club targato Suning ha deciso di gettare le armi: nessuna strategia per mettere nuovamente in cattiva luce Dal Pino. I nerazzurri si pongono sulla difensiva e ora si attende solo la decisione sul loro presidente, con quest'ultimo che potrebbe essere sospeso per 5 mesi.



La multa sarebbe doppia per responsabilità diretta, oltre alla causa nei confronti di Zhang per diffamazione. Nel frattempo la grande sfida con i bianconeri si avvicina, con il conto alla rovescia già iniziato per decidere un piccolo pezzo di Scudetto. Il duello senza esclusione di colpi tra gli organi competenti e il mondo Inter sembrerebbe essere destinato a protrarsi, con le interviste rilasciate da parte del numero uno nerazzurro alla stampa britannica che non hanno favorito una riappacificazione. Dose rincarata, battibecco non terminato. E di mezzo c'è anche la società.