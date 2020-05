Inter, in arrivo un tesoretto da 150 milioni di euro, e Marotta sogna Dybala

Il Corriere della Sera quest'oggi ha fatto un punto sul mercato dell'Inter in uscita, sottolineando che sta per arrivare un tesoretto da 150 milioni. Icardi, come riportato da diverse testate, sia in Francia che in italia, sembra essere ad un passo dalla permanenza al PSG. Nelle casse nerazzurre dovrebbero entrare circa 60 milioni. A questi si aggiungerebbero quelli dell'eventuale cessione di Lautaro (al cash si sommerà una contropartita tecnica) e circa 10 milioni per Perisic.

Secondo il quotidiano sopra citato poi partirebbe l'assalto a uno tra Cavani e Werner (ritenuti alternativi nonostante secondo molti l'Inter stia puntando entrambi). Oltre ad uno dei due quindi potrebbe tornare di moda Dzeko, che ora la Roma potrebbe cedere per 10 milioni di euro.

Ma il vero sogno di marotta sarebbe Dybala. Un anno fa si tentò di intavolare uno scambio con Icardi, ma poi non se ne fece nulla. La Juventus difficilmente lo lascerà partire, e comunque per non meno di 90 milioni di euro. Ma anche se cos^ fosse è improbabile che lo ceda proprio all'Inter di Conte e Marotta. Tuttavia, secondo oil Corsera, l'amministratore delegato nerazzurro potrebbe provarci, per costruire un'Inter assolutamente da scudetto.