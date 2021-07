Inter, in arrivo un'altra risoluzione contrattuale. Poi 3 uscite

Inter, il Corriere dello Sport questa mattina ha fatto il punto sul mercato in uscita nerazzurro. L'obiettivo al momento è sfoltire la rosa. Dopo le uscite di Hakimi e Joao Mario, oltre che di qualche giovane, si ragione su altre cessioni.

Naiggolan, così come accaduto per il portoghese, dovrebbe rescindere il suo contratto. Così facendo il club non incasserebbe nulla, ma risparmierebbe l'ingaggio del belga. Tuttavia, riporta il quotidiano romano, ci sarebbe in ballo una buonuscita.

Poi ci sono altri tre nomi in uscita. Vidal, che non rientra nei piani di Inzaghi ma la cui partenza è complicata per questioni di ingaggio, Pinamonti e Valentino Lazaro.