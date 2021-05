Inter, in arrivo 300 milioni da Oaktree, ed è solo l'inizio. Il punto

Inter, le casse della società stanno per respirare. A riportarlo è il Corriere dello Sport, che ha parlato questa mattina della somma che sta per arrivare a titolo di prestito dal fondo americano Oaktree. La somma che verrà nel club dovrebbe ammontare a circa 300 milioni di euro.

"Una parte della cifra sarà l’effettivo finanziamento, che, attraverso la controllante lussemburghese Great Horizon, finirà nelle casse del club nerazzurro. L’altra, invece, servirà di fatto per rilevare il 31% al momento in mano a LionRock. Il valore stabilito per quella fetta di azioni è di circa 170 milioni, ma ne saranno sufficienti poco più di 30, perché il resto è stato ottenuto mediante un prestito garantito proprio da Suning".

Ma potrebbe non finire qui. Stando al quotidiano romano, che fa eco a quanto svelato ieri sera da Sky Sport, questo potrebbe essere solo l'inizio. Il fondo infatti potrebbe voler acquisire gradualmente la maggioranza del club. L'erogazione di questa somma sarebbe quindi il primo passo verso un passaggio di consegne nella proprietà dell'Inter.