Inter, in 7 con la valigia in mano. Tra loro anche un titolare?

Inter, il prossimo mercato servirà a puntellare la rosa per consegnare a Conte (in caso di sua permanenza) una rosa che possa tentare l'assalto alla seconda stella. Per fare ciò si passerà anche attraverso le cessioni, e stando alla Gazzetta dello Sport ci sarebbero diversi giocatori pronto a salutare.

Certe le partenze di Young (ritorno al Watford?) e Kolarov, che in questa stagione non ha praticamente mai inciso. Poi bisognerà valutare cosa si deciderà su Vidal e Sanchez. Il primo per ora non ascolta offerte, mentre il secondo potrebbe avere richieste. Da entrambi ci si aspettava di più, e percepiscono inoltre stipendi importanti.

Ranocchia invece riflette sul suo futuro, mentre è lecito aspettarsi che Pinamonti e Radu cerchino un'altra squadra. Situazione particolare quella di Brozovic, che ha un contratto che scade nel 2022 ma i discorsi per il rinnovo non sono ancora partiti. Di fronte ad un'offerta importante potrebbe anche partire, chiude la rosea.