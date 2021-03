Inter, in 2 scalpitano: un recupero record e un giocatore finalmente al top

Inter, stando a quanto riportato questa mattina dal Corriere dello Sport due giocatori su tutti stanno scalpitando per rivedere il campo. Il primo è Arturo Vidal, che sta tentando letteralmente di bruciare le tappe.

Il centrocampista si è operato il ginocchio sinistro, e sta cercando di accorciare i tempi di recupero, che dovevano essere di poco più di un mese. Ora l' obiettivo è quello di tornare in campo dopo Pasqua, ossia contro il Cagliari o addirittura nel recupero con il Sassuolo.

L'altro giocatore che non vede l'ora di scendere in campo è Sanchez, che ha trovato finalmente uno stato di forma che non si era mai visto nel corso della sua avventura nerazzurra. E i numeri parlano chiaro, gol e assist, anche pesanti, come quello contro il Torino nell'ultimo match di campionato.