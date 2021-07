Inter, imminente svolta societaria? 'Marotta uomo della transazione'

Inter, imminente svolta societaria? Secondo Libero in edicola oggi, mercoledì 14 luglio, parrebbe proprio di sì. E Giuseppe Marotta, l'amministratore delegato nerazzurro, sarà l'uomo della transazione.

Il quotidiano riporta che "il giorno della presentazione della nuova maglia dell'Inter è stato anche quello della fine dell'era quello di Zhang Jindong a capo del colosso cinese del retail Suning.com, un giorno che potrebbe coincidere con quello di una nuova stagione per il club milanese. Di un nuovo e più solido futuro per l'Inter che, specie negli ultimi tempi, ha dovuto convivere coi guai di liquidità del proprietario cinese che ha rilevato la società nell'estate 2016”.

Quale potrebbe essere allora il futuro dell’Inter?

Libero si interroga sulle indiscrezioni che, nei giorni scorsi, sono già trapelate: “Sarà uno dei primi rami secchi da tagliare perché considerato un asset troppo costoso e poco remunerativo o, invece, il consorzio cinese proverà a tenersi il club provando a gestirlo in maniera oculata sperando non si trasformi in un mega pacco?”. Secondo il quotidiano “quel che è certo che a guidare il nuovo corso nerazzurro sarà il fondatore di Alibaba, Jack Ma, che per forza di cose dovrà diventare fin da subito un accanito fan del club visto che può sì contare su ricavi vicini ai 400 milioni annui ma anche grosse perdite che, nell'ultimo bilancio, hanno superato i 100 milioni, al netto degli 870 milioni di debiti, tra cui gli ultimi 275 milioni di euro prestati da Oaktree".

Libero conclude sottolineando che "dal momento che Ma non ha mai masticato calcio in vita sua, per la transizione s'affiderà di certo all'esperienza di Beppe Marotta".