Inter: il voto al mercato. Due italiane hanno fatto meglio

Inter, ieri è arrivato il gong su questa sessione di calciomercato, con un'Inter che è stata tra le più attive della serie A. La Gazzetta dello Sport ha dato oto 7 ai nerazzurri, piazzandola dopo le due regine, Juventus e Napoli, che hanno invece ottenuto un 7 e mezzo.

Secondo la rosea non è arrivato il vero sogno di mercato, ossia Kanté, ma per il resto Conte ha ottenuto tutto quello che voleva: Hakimi, Vidal, Kolarov, Pinamonti, Darmian. Ora il tecnico potrà sperimentare diverse soluzioni, da un centrocampo con molta fantasia (Brozovic Eriksen come visto a Firenze) ad uno con tre mediani (come contro la Lazio con Gagliardini, Vidal e Barella).

In sostanza si è concretizzato quanto anticipato a Villa Bellini, dove la società aveva chiarito che il mercato sarebbe stato all'insegna di cessioni che avrebbero dovuto finanziare le entrate. per questa ragione compito dell'allenatore sarà anch valorizzare giocatori come Skriniar, Eriksen e Brozovic.