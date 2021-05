Inter, il traguardo è vicino: Conte vuole ampliare la bacheca

Meno cinque. Mancano solamente cinque giornate al termine di questa stagione di Serie A ed i nerazzurri si stanno avvicinando sempre di più alla meta finale. Il percorso prevede ancora alcune insidie come la trasferta di quest'oggi a Crotone, ma i nerazzurri - come detto dal mister ieri in conferenza - "dovranno fare l'Inter" per portare a casa il risultato.

Come riporta quest'oggi il Corriere dello Sport i nerazzurri si stanno avvicinando al loro 19° titolo Nazionale che per Conte significherebbe il quarto in Italia: "Il mister potrebbe conquistare il suo quarto titolo italiano da allenatore, il quinto in generale, con quello al Chelsea. Restano i buchi neri in Europa, ma dopo undici anni di vedovanza, lo scudetto scaccerà ogni malinconia interista".

Un titolo che porterebbe gioia in una stagione non semplice per il mister anche per questioni private: "Di tutti, però, questo è il successo più travagliato per Conte, perché è stato attraversato da sfide professionali ma anche da sofferenze private come quella del broker malandrino e della truffa milionaria. Ferite personali e pubbliche hanno contribuito a rendere questo scudetto il più complesso e il più sentito dal Feroce Salentino". Così viene definito Conte, non resta che attendere.