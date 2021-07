Inter, il Tottenham torna a farsi avanti per un nerazzurro

Inter, dopo la cessione di Hakimi il mercato in uscita per i nerazzurri (almeno per quanto riguarda i big della rosa) dovrebbe essere finito. Tuttavia lo scenario potrebbe cambiare qualora dovessero pervenire sulla scrivania di Marotta offerte ritenute irrinunciabili.

Non è il caso di quanto starebbe accadendo con Milan Skriniar, per il quale sembra essere tornato alla carica il Tottenham. Il club inglese si era fatto avanti un anno fa per il difensore slovacco, quando sulla loro panchina sedeva Mourinho.

Ora ci sarebbe stata una nuova offerta, secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, ma l'Inter avrebbe fatto muro. L'unica ipotesi in cui verrebbe presa in considerazione la cessione, scrive il quotidiano romano, è quella in cui arrivasse un'offerta a cui non si può dire di no.