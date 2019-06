Inter, il Torino vuole Gagliardini: Marotta propone uno scambio, i dettagli

TuttoSport, nell'edizione odierna, rilancia l'interesse del Torino per Roberto Gagliardini, centrocampista che potrebbe lasciare l'Inter nelle prossime settimane. Questa l'analisi del quotidiano: "Una cifra congrua, per le casse societarie.

La trattativa avrebbe potuto avere una certa fluidità, non fosse che il neo tecnico nerazzurro Antonio Conte, prima di dare il via libera alla cessione del bergamasco, vorrebbe valutarlo almeno nei primi giorni di ritiro. I nerazzurri, a caccia di un forte difensore centrale, hanno aperto alla partenza di Gagliardini, ma chiesto in cambio Armando Izzo.

Al Toro andrebbe un corposo conguaglio, peccato (per l’Inter) che l’azzurro sia uno tra quei giocatori ritenuti incedibili da Cairo. Ecco perché, in questo momento, è da ritenersi percorribile soltanto la strada che potrà condurre Gagliardini al Filadelfia per soldi: ne servono, come detto, tra i 15 e i 18 milioni".