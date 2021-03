Inter, il ritorno di Beppe Marotta porta con sé un'assoluta novità

Torna Beppe Marotta. Dopo la notizia della guarigione dalla positività al Covid di Antonello, Ausilio e Baccin anche l'a.d. nerazzurro torna a casa. Nella giornata di ieri ha lasciato la clinica Humanitas essendo risultato negativo agli ultimi tamponi effettuati. Un rientro, come segnala quest'oggi il Tuttosport, che riporta il sorriso ad Appiano Gentile nonostante la questione ancora aperta delle convocazioni delle Nazionali.

Il ritorno di Marotta può portare al riaprirsi del tavolo per il rinnovo di Lautaro Martinez. Il discorso è ormai da tempo avviato con il 10 argentino, il quale è pronto a firmare i contratto: "Il primo graditissimo effetto collaterale del ritorno di Marotta potrebbe essere la firma sul rinnovo di Lautaro Martinez". Le basi sono ormai poste da tempo.

Come scrive il quotidiano si parte dalla base di 4,5 milioni più bonus ed un'assoluta novità: "Base di 4.5 milioni più bonus a livello di ingaggio, prolungamento fino al 2024 e, soprattutto, la cancellazione della clausola rescissoria da 111 milioni". Questa la novità più importante: niente clausola rescissoria. Il procuratore di El Toro, Beto Yaque è a Milano dalla fine della scorsa settimana come rende noto il Tuttosport ed ha già incontrato parte della dirigenza nerazzurra.

Ora non resta che l'incontro finale con Marotta per la stesura e le firme: "Anche se non è dato a sapersi se verrà ufficializzato (ogni decisione in tal senso spetta a Suning), certo è che, a un anno dal flirt con il Barcellona, Lautaro ha più che mai la testa sull’Inter". Il futuro del Toro si tinge sempre di più di nerazzurro.