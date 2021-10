Inter, il rinnovo del big non è più certo. Diversi top club pronti a prenderlo

L'Inter si trova in una situazione spinosa dal punto di vista economico.

Questo è quanto emerge dal bilancio approvato dal Cda, e potrebbe dover ricorrere ancora alla cessione di pezzi pregiati della rosa.Vista la situazione la dirigenza dovrà a maggior ragione tentare di blindare i big con i rinnovi contrattuali. Ciò gli consentirebbe, qualora fosse necessario, di monetizzare da un'eventuale cessione. L'alternativa invece, che porta ad una partenza a parametro zero, sarebbe un disastro sia a livello finanziario che a livello sportivo. E un giocatore che al momento ha il contratto in scadenza a giugno e non ha ancora un accordo per il rinnovo è Marcelo Brozovic.

Il croato è diventato punto fermo della squadra nerazzurra, tuttavia le parti non hanno ancora trovato la quadra per prolungare il rapporto. Diversi top club europei sono alla finestra. Secondo la Gazzetta dello Sport infatti il Manchester United era interessato già nel corso dell'ultima sessione di mercato, ma alla fine ha rimandato l'investimento per il regista. Il PSg aveva tentato di intavolare uno scambio con Paredes, e potrebbe tornare alla carica. Infine Paratici lo avrebbe voluto alla Juventus, quindi è lecito aspettarsi che qualche pensiero di portarlo a Londra ci sia stato.

A complicare il rinnovo ha contribuito anche la situazione relativa a Calganoglu. Il turco infatti percepisce 6 milioni di euro netti a stagione, ragione per la quale Brozovic non vorrebbe guadagnare di meno. L'Inter attende, e ciò che è certo è che farà di tutto per blindare il suo imprescindibile. Intanto la società si muove per Villar della Roma, come raccontato in una nostra esclusiva. Chissà che l'interesse per il centrocampista spagnolo in forza alla Roma non rientri in una dinamica intrecciata con quella del giocatore croato.