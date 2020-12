Inter, il rinforzo per il centrocampo è già in casa? (CdS)

Con la finestra di mercato invernale che si avvicina i nerazzurri iniziano a valutare le mosse da effettuare per rinforzare soprattutto il centrocampo. Detto ieri dei vari esuberi che dovrebbero avvenire (Vecino, Eriksen - in prestito probabilmente - e Nainggolan), quest'oggi invece i giornali si concentrano sul possibile rinforzo che potrebbe aiutare la squadra a fare il salto decisivo.I suoi ingressi a gara in corso con Cagliari prima e Napoli sono stati determinanti per il conseguimento del bottino pieno.

Un nuovo acquisto? Non proprio, ma un innesto che se torna sui livelli della scorsa stagione può risultare prezioso per la causa dei nerazzurri. Di chi stiamo parlando? La risposta è semplice: Stefano Sensi. L'azzurro sta piano piano recuperando dai vari infortuni che lo hanno colpito in questi mesi e sta tornando su ottimi livelli con giocate illuminanti: "Prima la rimonta con il Cagliari e poi il rigore decisivo con il Napoli, nato da una sua conclusione ribattuta: insomma, una settimana che potrebbe essere decisiva per il ritorno del vero Sensi". Così stamani apre l'edizione del Corriere dello Sport nel giorno del match di Inter-Spezia, che potrebbe vedere partire il numero 12 da titolare.

Dal canto suo mister Antonio Conte si augura di aver finalmente ritrovato il centrocampista che tra un'assenza e l'altra è rimasto indisponibile per circa 14 mesi (più di un anno out): "Era il 7 ottobre 2019, infatti, quando l’ex-Sassuolo si fece male nel corso del match con la Juventus . Da allora ha fatto dentro e fuori dall’infermeria, senza mai tornare su quei livelli". La squadra ha sofferto inizialmente di questa mancanza, ma ora potrebbe essere arrivato il momento di approfittare del suo rientro: "Ora ci sta riprovando e, se dovesse, finalmente, trovare continuità, per l’Inter potrebbe trasformarsi nell’ideale rinforzo di gennaio. Sensi non ha ancora la gamba per giocare dall’inizio, ma il momento di indossare una maglia da titolare è vicino. Nel frattempo sta accumulando minuti, ritrovando confidenza e sicurezza".