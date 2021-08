Inter, il retroscena su Inzaghi. 'Aziendalista, ma chiede una cosa alla società...'

INTER - Simone Inzaghi non perde l'entusiasmo ed è più carico che mai, a pochi giorni dall'inizio del suo primo campionato sulla panchina nerazzurra.

Oggi La Gazzetta dello Sport scrive sulle intenzioni non cancellate del tecnico che vuole godersi la sua avventura a Milano e spingere al massimo per conquistare la piazza.

"Simone sta vivendo questa situazione come una sfida nella sfida. Cresciuto alla scuola di Lotito, ha imparato a essere un tecnico aziendalista: fa con quello che gli danno e di solito tira fuori il massimo o qualcosa che gli va molto vicino. Aver riportato la Lazio in Champions, oltre ai trionfi in Coppa Italia e in due Supercoppe, dà la misura delle qualità di Inzaghi e del modo in cui accresce le potenzialità di ciascun giocatore creando una squadra più forte della somma delle singole individualità", la riflessione del quotidiano.

L'estate è stata fin qui caratterizzata da rinunce importanti... "Anche l’a.d. Beppe Marottaeil d.s. Piero Ausilio non erano d’accordo con la cessione di Lukaku, ma la decisione è stata presa direttamente dalla famiglia Zhang. La squadra scenderà in campo con lo scudetto sul petto e qualunque risultato dal secondo posto in giù sarà un peggioramento. Ecco perché Inzaghi vorrebbe che la società trasmettesse pubblicamente i messaggi più giusti per compattare l’ambiente e affrontare la stagione con lo spirito e le motivazioni giuste. La chiarezza è importante quanto un gol".