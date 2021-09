Inter: il retroscena fra Simone Inzaghi a Christian Eriksen

"La Milano di Inzaghi". Così titola Tuttosport in edicola oggi, domenica 5 settembre. L'articolo, firmato da Federico Miasini, svela anche un retroscena fra il nuovo tecnico dell'Inter e Christian Eriksen.

"La famiglia Inzaghi, Simone, la moglie Gaia e i figli Lorenzo (8 anni) e Andrea (1, festeggiato da un mese), si è già 'presa' Milano. L'ambientamento corre veloce per le vie del centro, anche perché per chi era abituato alla vastità e al caos di Roma, Milano in confronto sembra un rione accogliente". Il quotidiano sportivo informa che il tecnico "ha trovato casa in centro, un elegante e affascinante attico con piscina 'vista Madonnina' in zona corso Garibaldi". Ed ecco che spunta il retroscena che lega Inzaghi al fuoriclasse danese. "Il palazzo ospita anche la famiglia Eriksen e in queste settimane i due ogni tanto si sono incrociati, anche perché il giocatore recentemente è tornato a Milano per passare qualche giorno in città".

Tuttosport racconta poi che il tecnico "è abituato a uscire con una cerchia di amici. A Roma, dove frequentava spesso l'Osteria Metropolitana in zona Ponte Milvo, non era insolito vederlo con la famiglia di Ciro Immobile. Inzaghi è abituato a creare un rapporto molto forte con i suoi giocatori. All'Inter - si legge ancora sulle colonne del quotidiano torinese - è arrivato da poco e anche per questo le prime cene milanesi le ha vissute con i dirigenti, soprattutto nei primi giorni, e poi con il suo staff, in particolare con il vice Massimiiano Farris, classe 1971, nato a Milano e tornato così a vivere nella sua città natale da cui mancava stabilmente".