Inter, il rendimento delle alternative è crollato: i dati deludono

Inter, Inzaghi prepara il derby della semifinale di andata di Coppa Italia con un occhio alle alternative.

Sulle pagine della Gazzetta dello Sport di oggi, domenica 27 febbraio, si sottolinea un aspetto forse trascurato della crisi attuale dell'Inter di Simone Inzaghi: quello che riguarda il rendimento delle alternative agli undici titolari. Salta all'occhio infatti come nelle ultime uscite dei nerazzurri il blocco fisico e psicologico dei titolarissimi abbia in qualche modo influenzato negativamente anche le prestazioni di quei giocatori considerati come alternative valide nello scacchiere della squadra.

I dati evidenziati dal quotidiano sportivo sono inequivocabili e certificano una media voto dei "non titolari" ampiamente sotto la sufficienza nel girone di ritorno: dal fluidificante Darmian al jolly Dimarco, passando per Gagliardini, e finendo con i cileni Vidal e Sanchez non si salva nessuno. Questi rincalzi di lusso erano serviti a Mister Inzaghi nel girone di andata per fare riprendere fiato ai titolarissimi mantenendo alta la qualità e l'intensità del gioco espresso.

La crescita esponenziale di Dumfries e il rendimento costante di Perisic sulle fasce hanno in qualche modo contribuito all'appannamento di Darmian e Dimarco, spesso relegati in panchina e poco utilizzati. La media voto lo dimostra con Darmian che passa da 6,41 a 5,62 e con Dimarco, passato dal 6,46 dell’andata al 5,8 del ritorno.

L'altro problema per Inzaghi è al centro del campo dove le alternative al terzetto Barella, Brozovic, Calhanoglu non sono all'altezza dei titolari. Le ultime prestazioni di Gagliardini e soprattutto di Vidal ne sono lo specchio. Contro il Genoa venerdì sera il cileno ha sbagliato ogni scelta e ogni pallone: quattro partite da 5,5 di media non sono degne della caratura di Vidal che in Italia ha vinto ben 5 scudetti.

Anche il rendimento di Sanchez in campionato dopo il gol vittoria in Supercoppa è crollato, con media voto passata da 6,50 a 5,41. Il nino maravilla sembra tornato un leone in gabbia.

Urge una scossa e il derby di Coppa in arrivo martedì sera deve essere l'occasione per lasciarsi alle spalle il periodo nero dell'ultimo mese di febbraio.