Inter, il primo gol di Calhanoglu! Quel tiro, gli applausi dei compagni

Inter, è arrivato il primo gol di Calhanoglu. Nella sfida amichevole vinta ieri dai nerazzurri contro la Pro Vercelli ha brillato il turco, acquisto a sorpresa di questa sessione estiva di calciomercato.

Un bel gol quello dell'ex trequartista del Milan, che ha meritato consensi. La Gazzetta dello Sport rimarca oggi: "Il turco, schierato dal primo minuto come mezzala di sinistra, proprio nel ruolo che fu di Christian Eriksen, ha trovato un destro incrociato che ha meritato gli applausi dei compagni".

E' iniziata quindi nel migliore dei modi l'avventura nerazzurra del fantasista. Impostato, come prevedibile, nel 3-5-2, Hakan Calhanoglu inizia a muoversi già con disinvoltura, sotto gli attenti dettami del nuovo mister Simone Inzaghi che, su di lui, punta tantissimo.

Nella linea a tre di centrocampo, il turco ha giocato assieme a Nainggolan e Gagliardini. Mentre in avanti, ieri, hanno giocato Pinamonti e il baby Mulattieri.

L'Inter ha vinto 4-0 la sfida contro i piemontesi: oltre a Calhanoglu, in gol sono andati proprio Mulattieri (doppietta) - reduce dal prestito in Olanda - e Brozovic, su cui in questi giorni si discute il tema del delicato rinnovo contrattuale e che ieri è stato decisivo, subentrando dalla panchina. In attesa di prove più probanti, la macchina di Simone Inzaghi continua a segnare e crescere. Si può avere fiducia in vista della prossima stagione.