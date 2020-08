Inter, il presidente Zhang è atterrato Milano: tanti i nodi da sciogliere

Torna in Italia dopo parecchio tempo e lo fa ad un unico scopo: quello di chiarire molteplici situazioni funzionali per il presente e soprattutto per il futuro. Il presidente dell'Inter Steven Zhang torna a Milano: arrivato ieri sera alle 21 a Linate, oggi avrà modo di lavorare assieme alla dirigenza interista allo scopo di essere aggiornato su tutto ciò che concerne sia il rettangolo di gioco, sia le questioni extracalcistiche.

Il numero uno nerazzurro, che mancava in Italia dai primi di marzo, avrà quindi l'occasione di essere messo al corrente della situazione economica del club e dei piani relativi alla prossima campagna di rafforzamento, senza dimenticare il discorso riguardante la questione stadio. In particolar modo, relativamente alla questione mercato e allenatore, la dirigenza sarà chiamata a riflettere senza però, almeno per il momento, prendere nessuna decisione per via della stagione ancora in corso.

Come riportato dalla Gazzetta dello Sport, tutto si deciderà ad Europa League terminata. Zhang volerà domenica in Germania per essere vicino alla squadra a poche ore di distanza dalla semifinale di E.League contro lo Shaktar Donetsk e solo successivamente, ascolterà quanto Antonio Conte abbia da dire ad egli. Prima di prendere una decisione, sarà necessario comprendere ciò che il tecnico salentino desideri in realtà per il proseguo, con al contempo una prima verifica relativamente alla profondità della frattura con la dirigenza.

Ricucire è chiaramente l'obiettivo ma se non si dovesse arrivare ad una mediazione, fondamentale sarebbe separarsi senza poi avere grosse ripercussioni sulla casse societarie causa ingaggio dell'ex tecnico della Juventus da 12 milioni di euro l'anno.