Inter, il piano di Conte: Aubameyang insieme a Lutaro e Lukaku

L'Inter, attraverso l'amministratore delegato Marotta e il ds Piero Ausilio sta lavorando per rinforzare la rosa da mettere a disposizione di Conte in vista della prossima stagione. Servirà rinforzare praticamente tutti i reparti, e per quanto riguarda l'attacco ci sono diversi rebus. In primis il futuro di Lautaro, poi la questione Sanchez ed infine Esposito.

Tra i diversi nomi fatti come possibili arrivi c'è quello di Aubameyang, che da tempo piace sia a Marotta che a Conte. Il francese ha un contratto in scadenza con l'Arsenal a giugno 2021, e potrebbe essere acquistato ad un prezzo scontato. La novità di questi giorni, secondo la gazzetta dello Sport, risiede nel fatto che l'attaccante dei Gunners non sarebbe più l'alternativa a Lautaro, ma nei piani di Conte dovrebbe arrivare a prescindere.

In questo modo il tecnico potrebbe fare affidamento su un reparto offensivo composto da Lukaku, Luatro Martinez, Aubameyang e una quarta punta.