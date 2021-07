Inter, il nuovo sponsor: "Ci lavoriamo da anni. Fan Token? Ecco cosa sono"

Inter, Socios.com è entrato - con decisione - nel mondo nerazzurro. Ufficiale da qualche giorno l'accordo col nuovo sponsor che sta destando non poca curiosità per progettualità e visione tendente al futuro.

Oggi La Gazzetta dello Sport intervista il fondatore della piattaforma che, dalla prossima stagione, campeggerà sulle maglie di Lukaku e compagni.

"Da due anni e mezzo ci lavoriamo - spiega Alexandre Dreyfus - l’Inter è stata una delle prime squadre a cui ci siamo avvicinati. A quei tempi nessuno capiva cosa volessimo fare e ora invece abbiamo rapporti con oltre 40 squadre, tra cui anche Juve, Milan e Roma. La sponsorizzazione sulla maglia non era il nostro primo obiettivo, ma è stato un salto di qualità: il centro è il Token, la maglia è il modo per arrivarci".

L'imprenditore, che si definisce un creativo appassionato di tecnologia, rimarca: "Lavoriamo con molti club rivali, anzi a volte le tifoserie si odiano, ma non ci riguarda: noi li spingiamo solo ad aprirsi alla base. Ecco, ai tifosi interisti, soprattutto quelli lontani, diciamo: non siete soli, ovunque avrete un nuovo modo per guardare all’oggetto della vostra passione".

I dettagli... "Saranno 20 milioni i Fan Token dell’Inter che potranno essere acquistati/scambiati. E contiamo che il 20%degli acquirenti non arriverà dall’Italia. Per il resto, basta un telefono: si può comprarne anche uno solo per votare i sondaggi proposti e iniziare a partecipare alla vita del club. E più partecipi, più ottieni premi in cambio".