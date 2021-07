Inter, il nuovo acquisto di Inzaghi potrebbe essere già in casa

Inter, sta per iniziare anche in concreto l'era Inzaghi. Il tecnico mercoledì verrà presentato e poi nel corso del ritiro avrà il compito di valutare la rosa. diversi sono i giocatori che sono in bilico.

Il nuovo allenatore dovrà capire se varrà la tena tenerli e averli a disposizione durante la stagione o se invece sarà più utile cederli per fare cassa o inserendoli in una trattativa. Tra i giocatori che vogliono conquistare Inzaghi, riporta Tuttosport, c'è anche Stefano Sensi.

Il giocatore sarebbe più che prezioso, visto anche quanto accaduto ad Eriksen. Il problema ovviamente è sempre lo stesso, ossia quello della tenuta fisica. Per l'erede di Conte, qualora si riuscisse a recuperare il centrocampista, si tratterebbe di un autentico nuovo acquisto.