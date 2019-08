Inter, il nerazzurro resta a Milano: Conte ha posto il veto alla sua cessione

Nelle scorse ore, diverse emittenti, hanno rilanciato il nome di Alessandro Bastoni per la difesa del Parma. Il centrale classe 1999 era finito nuovamente nel mirino della dirigenza gialloblu, dopo che nella scorsa stagione si era consacrato in Emilia, con 24 presenze in Serie A.

Secondo la Gazzetta dello Sport, però, l'Inter non lascerà partire il difensore. Il tecnico dei nerazzurri, Antonio Conte, ha posto il veto alla sua cessione, dopo averlo visto spesso durante il precampionato.

Il mancino, dunque, non si muoverà dall'Inter e il Parma dovrà trovare un altro profilo per la difesa: si parla di Tonelli del Napoli.