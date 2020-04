Inter, il muro difensivo non si muove e c'è già il nome del sostituto di Godin

In casa Inter il reparto arretrato è sicuramente una delle certezze in vista della prossima stagione. Confermatissimo il portiere e capitano Samir Handanovic, il quale prolungherà il suo contratto fino al 2022. Confermato, naturalmente, anche il terzetto difensivo formato da Milan Skriniar, Stefan De Vrij e Alesandro Bastoni, che insieme formano un muro dal valore di almeno 150 milioni di euro secondo la Gazzetta dello Sport.

Il quotidiano milanese ipotizza il valore dei cartellini dei tre difensori nerazzurri, donando a De Vrij la palma del più costoso. A quanto pare il valore dell'olandese sarebbe di almeno 60 milioni di euro: una cifra importante, guadagnata grazie al suo ruolo da perno centrale e insostituibile nello scacchiere di Antonio Conte. Di circa 50 milioni sarebbe invece il valore di Skriniar, il quale ha sicuramente risentito del passaggio alla difesa a tre ma resta una vera e propria certezza per i nerazzurri.

40 milioni di euro invece la valutazione che fa la Gazzetta del cartellino di Bastoni; l'ex difensore del Parma ha dato prova di essere un elemento giovane ma già altamente affidabile, non è un caso dunque che lo scorso gennaio il Manchester City abbia chiesto informazioni su di lui. Chi invece dovrebbe partire, dopo una sola stagione, è Diego Godin.

L'uruguaiano, a differenza degli altri tre, ha patito parecchio il nuovo modo di giocare, proprio per questo potrebbe essere sacrificato sull'altare del mercato per completare il reparto con un giocatore più funzionale alle idee del mister. Tra i nomi più caldi in ottica Inter ci sono quelli di Vertonghen e Kumbulla. Il primo è in uscita dal Tottenham e rappresenta una vera e propria occasione di mercato, mentre il secondo è giovane e talentuoso, ma il Verona chiede non meno di 20 milioni.