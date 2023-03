Inter, il momentaccio di un big. I numeri sono impietosi

di Davide Giangaspero, pubblicato il: 02/03/2023

L’Inter è alla ricerca di risposte. L’andamento altalenante in campionato fa rumore. Quali le responsabilità di un percorso eccessivamente accidentato? La lotta Champions, intanto, si è pericolosamente riaperta: guai a perdere un obiettivo di vitale importanza per la società nerazzurra.

A far clamore, fra le altre situazioni, il digiuno di un big. Dzeko ha perso smalto sotto porta. Da La Gazzetta dello Sport la descrizione sul momento dell’attaccante bosniaco.

“Dopo il gol ammazza Napoli del 4gennaio, Dzeko ha segnato solo in Supercoppa contro il Milan: due gioielli, per carità, ma lontanissimi nel tempo. Dal 18 gennaio in poi, infatti, Edin non riesce più a lasciare il segno: otto gare di A consecutive senza gol, tante occasioni sprecate e la pressione della rimonta di Lukaku nelle gerarchie di Inzaghi”, si legge sulle pagine del giornale.