Inter, il Milan ricorre alla sua ultima arma per fermare Conte

Inter, la giornata di ieri ha mandato due messaggi molto chiari al campionato. La Juventus ha confermato che questa stagione è fatta di grande difficoltà, e nonostante Pirlo continui a parlare di scudetto la realtà di fatto dice che i bianconeri sono più vicini al quinto posto che alla vetta. Guai a pensare che i campioni in carica siano fuori dalla corsa, ma ad oggi l'avversario principale è il Milan, che ieri ha vinto una gara che non si era messa su binari favorevoli. Gli uomini di Pioli non mollano, e fino alla fine faranno di tutto per restare agganciati ai cugini.

La novità di ieri è che il tecnico rossonero ha iniziato a parlare di sogno scudetto, facendo eco alle parole di Ibra nel post gara di Europa League. Questo potrebbe sembrare strano. Come mai Pioli quando si trovava in vetta ha sempre dichiarato che l'obiettivo era il quarto posto mentre che ora che è a (potenzialmente) meno 9 dalla cima della classifica parla di scudetto? La risposta sembra essere chiara. Si tratta dell'ultima arma che questo Milan ha a disposizione. Non essendo più padroni del loro destino i "cugini"dovranno sperare in un passo falso di Conte e dell'Inter.

E per facilitare ciò si esprimono con questi proclami che hanno l'unico scopo di mettere pressione alla capolista. Dire "ci siamo anche noi, siamo li" serve a far si che i nerazzurri temano eventuali passi falsi,e che proprio questo atteggiamento li conduca a sbagliare qualche match. Mossa della disperazione o ultima spiaggia che di si voglia. Quello che è certo è che Conte non dovrà cadere nel tranello, ma anzi, far si che il fatto di avere ancora un avversario che ci crede porti a non abbassare mai la concentrazione.