Inter, il Milan piomba sull'obiettivo numero 1. Marotta risponde con uno sgambetto?

Inter, domani sera, martedì 1 marzo, andrà in scena il derby di Coppa Italia tra i nerazzurri ed il Milan.

Simone Inzaghi potrà contare su due ritorni importanti (qui i dettagli) ma oltre la sfida sul campo, scrive la Gazzetta dello Sport, c'è in corso anche un derby di mercato. L'oggetto del contendere è Gianluca Scamacca, attaccante del Sassuolo che piace moltissimo ad entrambe le squadre di Milano. L'Inter è molto avanti nella trattativa, potendo contare anche sull'ottimo rapporto che intercorre tra Beppe Marotta e Carnevali. Tuttavia anche Paolo Maldini è pronto a fare sul serio, e ha anche dei vantaggi dalla sua parte. I rossoneri infatti potrebbero garantire agli emiliani condizioni di pagamento più agevoli. C'è sempre da considerare che il giocatore ha posto un veto al trasferimento all'estero, ragione per la quale il Milan potrebbe essere una valida alternativa all'Inter.

Inter che come detto resta in pole, ma potrebbe ancora accadere di tutto. Così come resta da capire il futuro di Frank Kessié. Potrebbe essere questo lo sgamebto che la dirigenza nerazzurra sta preparando ai cugini. Il centrocampista va verso la scadenza del contratto, e il prolungamento al momento appare davvero lontano. "È ormai evidente che il centrocampista ivoriano non ha più un dialogo costruttivo con i dirigenti rossoneri. Impuntature pericolose che vanno al di là del reale divario economico tra domanda ed offerta. In questi mesi si è parlato di tante soluzioni all’estero, mentre l’opzione interista è rimasta vaga: anche perché in viale della Liberazione (fanno notare) non c’è la possibilità di concedere ingaggi faraonici. Ma anche in questo caso bisogna fare attenzione all’effetto last-minute. Poniamo che i nerazzurri si trovino nella condizione di vendere un loro centrocampista di punta, allora, sarebbe più semplice confezionare una proposta competitiva per il motore milanista. In questo momento tutto è ancora in sospeso. Eppure l’ingresso in scena interista non va sottovalutato".