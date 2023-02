Inter, il migliore non è Lukaku. La scena ieri se l’è presa un insospettabile

di Davide Giangaspero, pubblicato il: 23/02/2023

Inter, è arrivata ieri sera una vittoria fondamentale. Contro il Porto, nell’andata degli ottavi di finale di Champions League, i nerazzurri hanno ottenuto un successo fortemente cercato. E’ servito coraggio alla squadra di Inzaghi, capace di superare l’avversario grazie ad un guizzo a due riprese di Romelu Lukaku. Proprio Big Rom era l’uomo più atteso: partito dalla panchina, ha impattato come meglio non poteva, firmando il match.

Nelle pagelle odierne de La Gazzetta dello Sport il migliore è però un altro nerazzurro. André Onana ha sfoderato una prestazione super, premiata con un 8 dal quotidiano milanese.

Inter, che Onana! Il portiere ieri ha giganteggiato

“Inizia fermando due volte Grujic. Poi comincia a dipingere un quadro nel secondo tempo: prima blocca Taremi, intervento non banale perché in controtempo. Più avanti completa l’opera d’arte: tripla parata, due volte su Zaidu e la terza ancora su Taremi”, la ricostruzione del giornale sulle gesta dell’ex Ajax.

Un Onana, dunque, in versione extra-large. “E’ una maschera che si diverte, in serate così. Personalità da vendere”, l’immagine proposta. Onana si è regalato una serata magica, respingendo tutto quello che c’era da respingere. Inzaghi ha trovato le conferme che cercava: l’Inter, solida dietro e cinica davanti, è in buone mani.